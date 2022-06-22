Имплантация зубов в Москве
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Имплантация по оригинальной методике Nobel Biocare
- О дентальной имплантации
- Методы
- Какие есть показания
- Противопоказания
- Основные плюсы и минусы
- Какие этапы лечения
- Возможные виды нагрузки на имплант
- Виды имплантов
- Сколько служат импланты
- Основные рекомендации по уходу
- Как проходит первичная консультация
- Лечение пациентов из других городов
- Имплантация зубов «под ключ»
- Цены
- Отзывы наших пациентов
В современной стоматологии, имплантация зубов является эффективным методом восстановления при полной или частичной адентии.
Она проводится при помощи вживления искусственных корней в верхнюю или нижнюю челюсть, а затем на импланты надеваются коронки.
Благодаря развитию технологий и инновационным методикам, стоматологам удается сократить число патологий, которые становятся противопоказаниями для операции.
Поэтому, сегодня, вы можете поставить импланты даже при сахарном диабете первого и второго типов, пародонтозе и даже ВИЧ.
Основная информация о технологии дентальной имплантации
Вживление импланта является одним из основных этапов в восстановлении зубов. От того, насколько грамотно был установлен зубной имплант, зависит дальнейшее протезирование и срок службы. Количество и место установки определяет на приеме врач-ортопед.
По заранее намеченной схеме лечения, врач проводит вживление в верхнюю или нижнюю челюсть под дальнейшую установку металлокерамических или циркониевых протезов. В данном случае, основная цель – правильная установка корня в определенной позиции.
В некоторых случаях, из-за недостаточного объема челюстной кости, имплантацию провести невозможно.
В таком случае показаны такие процедуры, как:
- костная аугментация или остеопластика
- синус-лифтинг
- операция по расщеплению альвеолярного гребня и другие
Все манипуляции проводятся только по показаниям и после тщательной диагностики ротовой полости.
Чтобы подробнее узнать о возможности проведения дентальной имплантации, позвоните нам по телефону или оставьте короткую заявку на сайте.
Цены
Итоговая стоимость процедуры под ключ будет зависеть от того, какие выбраны временные и постоянные протезы, а также от услуг, оказанных пациенту в процессе подготовки.
|Услуги
|Стоимость в нашей клинике
|Средняя цена по Москве
|Установка импланта
|от 14 000 ₽
|от 16 500 ₽
|Комплексная имплантация «под ключ»
|от 50 000 ₽
|от 66 000 ₽
|All on 4 (консультация специалиста, подготовка, диагностика и непосредственно лечение)
|от 235 000 ₽
|от 315 000 ₽
|All on 6 (консультация специалиста, подготовка, диагностика и непосредственно лечение)
|от 242 000 ₽
|от 250 000 ₽
Какие существуют методы
Рассмотрим более подробно, какие современные методы вживления титановых корней применяются в стоматологии.
1.
Двухэтапная с последующей нагрузкой металлокерамическим или циркониевым протезом. Этот метод отличается высокими требованиями к плотности челюстной кости.
Данная методика включает несколько этапов – вживление корня с помощью хирургии, далее устанавливается формирователь десны, примерно через неделю надевается временный, а затем и постоянный протез. По показаниям может проводиться костная аугментация или синус-лифтинг.
2.
Одноэтапная методика, которая подразумевает немедленную нагрузку импланта. Такая техника по-другому называется базальной имплантацией. В данном случае, срок всех манипуляций значительно сокращается и составляет не более трех дней. Одним из несомненных плюсов метода считается быстрота, малоинвазивность и эффективность. Кроме того, в данном случае возможно совмещение процедуры с одновременной костной аугментацией.
3.
Одномоментный способ. Он подразумевает вживление импланта сразу же после удаления родного зуба. Метод не требует наращивания костной ткани.
В отличие от классического варианта протезирования, одномоментнй помогает предупредить атрофию костной ткани. Также, не требуется удаление сосудисто-нервного пучка и обтачивание родных зубов.
Любой из представленных методов восстановления зубов полностью безопасен для пациента, позволяет качественно и долговременно восстановить основные функции зубочелюстной системы. При грамотном подходе, применении индивидуального навигационного шаблона, срок службы имплантов неограничен.
В нашей клинике применяются передовые технологии, которые сочетаются с многолетним опытом врачей. Мы гарантируем результат даже в самых сложных клинических случаях при полной или частичной адентии. За дополнительной информацией вы можете обратиться к нам по телефону или через форму обратной связи.
Какие есть показания
Проведение имплантации зубов обязательно имеет показания.
К основным относят:
- различные дефекты зубов (последствия травм, сколы)
- частичная или полная адентия на верхней или нижней челюсти
- невозможность проведения съемного протезирования (нежелание пациента)
- повышенная стираемость зубной эмали
- аномалии прикуса
Также, процедура проводится, когда другие методики лечения не эффективны или не применимы в виду индивидуальных особенностей пациента. Поэтому она является одним из наиболее надежных, эффективных и быстрых способов восстановления природной улыбки.
Противопоказания
Как и у любой стоматологической процедуры, имплантация имеет ограничения. Их определяет врач на первичной консультации. Некоторые противопоказания имеют относительный характер и могут быть устранены еще на подготовительном этапе.У современной имплантологии практически отсутствуют противопоказания к вживлению имплантов.
К ним относятся:
- тяжелые патологии системы кроветворения
- расстройства психического спектра
- патологические состояния соединительной ткани
- онкология
- беременность и кормление грудью
Еще совсем недавно, процедуру нельзя было проводить пациентам с Вич-инфекцией и диабетом, но теперь это возможно.
Основные плюсы и минусы
К основным преимуществам относят:
- возможность сохранения целостности родных зубов и их эстетики
- проводить процедуру можно сразу же после экстракции зуба
- после процедуры, нагрузка на зубочелюстную систему распределяется равномерно
- позволяет полностью восстановить функции жевания и эстетику
- современные титановые корни быстро интегрируется в костную ткань
- установка проводится на неограниченный период времени
- имплант предупреждает убывание костной ткани
- на искусственный корень можно установить протез любой формы и цвета
К недостаткам относят:
- для проведения процедуры, квалификация врача должна быть высокой
- есть ряд абсолютных противопоказаний, хоть он и небольшой
- необходимо наличие у клиники серьезного оборудования и зуботехнической лаборатории
Какие этапы лечения
Независимо от того, какой протокол лечения выбран, процедура проходит по стандартному протоколу:
- подготовка – проведение диагностики, сдача необходимых анализов, терапия имеющихся заболеваний, обязательная санация полости рта
- по завершении предварительного этапа устанавливается сам имплант, на который надевается абатмент (переходник), формирователь десны
- установка протеза временного, а затем постоянного, если процедура осуществляется классическим методом. Если применяется одноэтапная методика, то время лечения сокращается до нескольких посещений
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Возможные виды нагрузки на имплант
Рассмотрим основные виды нагрузки, которые бывают при выполнении процедуры восстановления:
- с отложенной нагрузкой – классический вариант, при котором установка импланта проводится после экстракции зуба при условии, если нет инфекционных процессов, скрытых кистозных образований. Это наиболее предсказуемый метод, потому что имплант закрыт десневой тканью в течение всего периода реабилитации.
К основным минусам относят – длительное лечение, когда необходимо ждать, пока имплант срастется с костной тканью. Кроме того, стоимость лечения выше по сравнению с другими техниками. На период остеоинтеграции ставится временный протез, что также приводит к удорожанию лечения
- немедленная нагрузка – такой протокол применяется путем вживления моноблочного импланта, без переходника (абатмента). Затем к нему крепится временный протез, который заменяет утраченный зуб и дополнительно стимулирует костную регенерацию. Данный метод применяется примерно в 50% случаев.
Наши врачи-имплантологи в зависимости от клинической картины, могут не только установить имплант, но и при необходимости, провести аугментацию кости, синус-лифтинг.
Использование протоколов дает возможность минимизировать риск травматизации и отторжения импланта.
Какие бывают виды имплантов
Наша стоматологическая клиника использует только импланты от мировых производителей, которые прошли проверку временем. Благодаря классическим моделям соединения импланта с абатментом, врач может решить практически любую проблему утери зубов у пациента.
Помимо этого, надежные импланты позволяют максимально равномерно распределить жевательную нагрузку. Широкая линейка имплантов позволяет избежать дорогостоящей и длительной остеопластики. Этим требованиям в полной мере отвечают имплантационные системы брендом Штрауман, Осстем, Инно, Нобель и других.
Наличие всевозможных типоразмеров, диаметров дает возможность применения в классических и одномоментных протоколах.
1. Классические импланты.
Установка искусственного корня происходит в несколько этапов. Имплант состоит из основы с винтовым соединением и абатмента (переходника), который крепится к винту после остеоинтеграции. В данном случае, можно применять классический двухэтапный или одномоментный протокол, если у пациента достаточный объем костной ткани.
2. Компрессионный имплант.
Имеет моноблочную структуру и специально разработанную резьбу. Применяется в одномоментной имплантации, кроме того, такой вариант позволяет работать даже с сильно разряженной костной тканью.
3. Базальные импланты.
Отличаются монолитной формой, специальной резьбой. Применяются при различных протоколах имплантации, а также при сильной или умеренной атрофии кости.
4. Модель Multi-unit абатмент.
Данный вариант применяется в различных ортопедических конструкциях или при работе с протоколами имплантации, такими как – «все на 4/6/8».
Сколько служат импланты
Имплантаты изготавливаются из медицинского титана, обладающего высокой биосовместимостью к живым тканям. Он способен выдерживать значительные нагрузки во время жевания. Мы работаем с имплантатами, которые предоставляются производителем с пожизненной гарантией.
В качестве альтернативы можно рассмотреть съемное и несъемное протезирование.
Хотя эти ортопедические конструкции способны помочь пациенту при жевании и скрыть эстетические дефекты, у них есть свои недостатки:
- съемные конструкции требуют постоянного ухода за ними. Каждые 12 месяцев им необходима профилактическая проверка у стоматолога. Если протез сломается, его ремонт может быть невозможен. В случае поломки протеза, возможно понадобиться повторное лечение опорных зубов
- при потере герметичности металлокерамических или циркониевых коронок, их разрушение будет протекать очень быстро. Как съемный, так и несъемный вариант протезирования не способен предотвратить рассасывание костной ткани в области утраченных зубов
Это приводит к появлению промежутка между конструкцией и десной, что, во-первых, заметно визуально, а во-вторых, может вызвать разрушение зубов, поломку протеза и другие серьезные осложнения.
Методика восстановления природной улыбки с помощью имплантации — это быстрый и надежный способ возврата утерянных зубов. Титановый корень ставится на весь срок службы, то есть пожизненно. Замена утраченных зубов на искусственные помогает предотвратить атрофию костных тканей.
Основные рекомендации по уходу
Разумеется, что качественное и быстрое восстановление невозможно без соблюдения рекомендаций врача.
К общим рекомендациям относятся:
- исключить полеты на самолете и тяжелые физические нагрузки на период до месяца
- не рекомендуются занятия фитнесом и тяжелой атлетикой, чтобы избежать высокого артериального давления в зоне операции
- обязателен сбалансированный пищевой рацион – рекомендуется прием теплой пищи, не допускаются слишком горячие, кислые, острые продукты в течение недели. Также, исключаются слишком твердые продукты.
К дополнительным медицинским рекомендациям относят качественную и регулярную гигиену полости рта, проведение ванночек с антисептиком до тех пор, пока не пройдет период восстановления. При необходимости, допустим прием нестероидных анальгетиков, чтобы снизить боль и дискомфорт.
Как проходит первичная консультация
Эффект от терапии в значительной степени определяется качеством и полнотой предварительного обследования и подготовки к хирургическому вмешательству. Для анализа клинической картины требуются: Компьютерная томография с высоким разрешением.
КТ является основным источником данных о состоянии костной структуры и корней зубов. В сравнении с ортопантомограммой, КТ создает трехмерную модель (рендер-модель), искажения в которой минимальны.
Это позволяет точно определить высоту, ширину, расстояния и углы, что является ключевым для планирования имплантационного лечения.
Важность лабораторных исследований:
Многие пациенты, обращаясь за стоматологической помощью и заполняя "медицинскую карту", могут не подозревать о наличии у них заболеваний. Выявление этих патологий по анамнезу и анализам позволяет направить пациента к специалисту по профилю.
После получения заключения от профильного врача о возможности проведения операции, мы начинаем стоматологическое лечение.
Возможность лечения пациентов из других городов
Достаточно часто пациенты затягивают с лечением зубов по нескольким причинам. Это бывает, когда у местных клиник нет технической возможности провести сложную терапию или у пациента не хватает времени и средств для поездки в крупный город, такой как Москва.
Решить эту проблему и провести качественное лечение можно, обратившись в нашу стоматологическую клинику. Узнать о стоимости лечения можно, предварительно выслав нам снимок, заключение врача или другие медицинские документы, которые у вас есть.
На консультации врач оценивает характер проблемы, разрабатывает индивидуальное лечение и озвучивает полную стоимость имплантации с лечением. Если пациента все устраивает, назначается время и дата приема, сдача необходимых анализов и начинается основной этап терапии.
Имплантация зубов «под ключ»
Для восстановления улыбки на долгие годы отлично подходит вариант протезирования на имплантах. В некоторых случаях, пациенту необходимо оплачивать еще отдельные процедуры, которые не были обговорены заранее. В нашей клинике, стоимость всего лечения проговаривается сразу и не меняется впоследствии.
Такой вариант позволяет избежать неприятных сюрпризов и скрытых платежей.
Рассмотрим, что входит в стоимость имплантации в нашей клинике:
- полная диагностика и консультация врача
- осмотр терапевта
- вживление системы имплантов и сопутствующее лечение
- контрольный осмотр состояния полости рта и рентгенологическая диагностика
- установка временного протеза
- бесплатные консультации в течение 12 месяцев после операции
- пожизненная гарантия на импланты
Пациент уверен в планировании своего бюджета и не переживает за увеличение суммы в конце лечения. Такой подход позволяет получить только положительные отзывы от тех пациентов, которые уже прошли все этапы терапии.
Имплантация при полной или частичной адентии в Москве «под ключ» позволяет лечащему врачу подбирать и устанавливать необходимый тип импланта в соответствии с конструктивом и функциональностью. Соответственно, каждому пациенту мы предлагает индивидуальное решение. Фиксированная цена «под ключ» гарантирует, что стоимость не изменится в процессе лечения.
Для получения полной консультации о стоимости лечения и дополнительных манипуляциях, позвоните нам по телефону, который указан на сайте клиники или оставьте заявку через короткую форму, в которой можно прикрепить анализы, снимки и другие документы.
Закажите имплантацию в Центре хирургии Сойфера
|Услуги
|Стоимость в нашей клинике
|Средняя цена по Москве
|Формирование десны
|от 6 000 ₽
|от 7 500 ₽
|Установка заглушки для импланта
|от 6 000 ₽
|от 7 200 ₽
|Пластика десны
|от 7 000 ₽
|от 9 000 ₽
|Установка формирователя десны
|от 7 000 ₽
|от 87 00 ₽
|Синус-лифтинг
|от 24 200 ₽
|от 26 000 ₽
|Установка импланта ASTRA TECH (цена включает стоимость одного импланта+установку)
|от 53 000 ₽
|от 60 000 ₽
|Импланты OSTEM
|от 19 900 ₽
|от 22 000 ₽
|Импланты Dentinum
|от 29 000 ₽
|от 32 500 ₽
|Открытый синус-лифтинг
|от 40 000 ₽
|от 42 300 ₽
|Открытый синус-лифтинг области с несколькими зубами
|от 42 000 ₽
|от 44 300 ₽
Пожизненная гарантия на импланты
Мы обязуемся бесплатно заменить импланты, которые не прижились или не отслужили гарантированный срок
Гарантийные обязательства действительны при соблюдении следующих условий:
- Строгом соблюдении пациентом послеоперационных рекомендаций врача
- Профилактических визитов в клинику в соответствии с определенным заранее графиком (бесплатная услуга)
- Гигиеническому обслуживанию имплантатов и профессиональной чистке искусственных зубов и ротовой полости в нашей клинике (не реже 1 раза в год)
Гарантия действует для всех случаев, за исключением потери имплантата в результате травмы.
При наступлении гарантийного случая вы не оплачиваете повторно стоимость имплантата и всех работ, связанных с его установкой.
Гарантия аннулируется в случае, если условия не выполняются или пациент после операции получал/получает стоматологическое лечение в другом медицинском центре.
Видео-отзывы пациентов
Отзывы наших пациентов
Консультировали врачи, предлагали разные варианты, от съемного протеза до наращивания кости.
Съемный протез как-то сам не захотел, кость наращивать боюсь.
В итоге узнал про протез на 4 имплантах, для установки которого не нужно никакого наращивания, и держится он на 4 штифтах.
После недолгих раздумий решил рискнуть, и ни разу не пожалел об этом.
Сейчас пользуюсь временным протезом, скоро буду ставить постоянный.
Но даже временный позволяет жить полноценной жизнью.
Спасибо новым технологиям!
Алексей Масленков, 63 года
Когда все варианты спасти верхнюю челюсть не увенчались успехом, я подумала: «Ну протез, так протез!».
Честно говоря, был расчет на временный протез, но после консультации у специалиста клиники ******, я поняла, что технологии не стоят на месте.
И вот теперь, я являюсь счастливой обладательницей протеза All-on-4.
Вещь, скажу я вам, здоровская.
Без преувеличения, лучшее, что могут предложить стоматологи в наше время.
Надежда Кубышкина, 54 года
Это чистая правда, я сейчас именно это ощущаю.
Еще недавно я был почти беззубым старичком, а сейчас прям помолодел, и ощущаю, что стал жить, наконец, нормальной жизнью.
Имплантация All-on-4 – поистине прорывная штуковина!
Всего несколько дней – и новые зубы у меня во рту.
До сих пор не верится в это!
Павел Артамоненко, 61 год
Но вот мне не повезло.
После 40 лет потерял практически все зубы на нижней челюсти.
К стоматологу идти не решался – с детства их боюсь «до чертиков»!
Но жить как-то надо дальше, записался на приём в ***клинику***.
Вот же умеют люди успокоить!
Рассказали про метод имплантации «Все на 4».
Показали пару фотографий «до и после».
Я конечно посмеялся, не верил, что такое бывает.
Но после операции был реально удивлён – сам выглядел, как в рекламе!
Зубы ровные, красивые.
Кому показываю, не верят, что это протез.
Выглядит очень реалистично.
От всей души, спасибо специалистам клиники!
Андрей Мамедов, 44 года
Имплантация в Центре хирургии доктора Сойфера
Доктор Сойфер имеет более 25 лет опыта в сфере дентальной имплантологии.
Восстановление зубов под ключ с немедленной нагрузкой - одна из основных специализаций Владимира Валерьевича.
В нашей клинике предоставляется пожизненная гарантия на импланты и гарантия на работу доктора – хирург-имплантолог несет личную ответственность перед каждым пациентом!
Мы используем только оригинальные имплантационные системы от Nobel Biocare, беремся за самые сложные клинические случаи, всегда следуем оригинальным протоколам Nobel.
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- Какая имплантация Вам подходит?
- Как выполняется имплантация?
- Каков срок службы протезов, имплантов, и какие гарантии Вы получите?
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Наши контакты
Центр хирургии доктора Сойфера
Телефон:
+79253370055
Операционная:
г. Москва, ул Мишина, д. 35
Адрес:
г. Москва, ул. Удальцова 5 корпус 1
E-mail:
info@soyfer.ru