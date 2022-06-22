Отзывы наших пациентов

Татьяна Источник: ПРО ДОКТОРОВ Из-за финансовых проблем запустила свои зубы. Они начали постепенно разрушаться и выпадать. Оставалось только протезироваться. Муж вышел на пенсию, продали квартиру и переехали за город. Выделили из суммы, оставшейся с продажи квартиры деньги на протезирование. Операция была проведена успешно. Понравилось качество протеза и удобство его использования. Показать полностью

Николай Источник: ПРО ДОКТОРОВ Когда пришла пора протезироваться долго переживал. Но, однокурсник, который живет в Германии, сказал, что устанавливал коронки на имплантах Nobel Biocare и даже не почувствовал болевых ощущений. Отыскал в Москве клинику, которая работает с таким материалом, и записался на прием. Врачи осмотрели, подобрали протокол и установили импланты. Пока хожу с временным протезом. Но уже через месяц буду его менять на постоянный. Очень понравилось обращение и профессионализм дантистов. Показать полностью

Мария Источник: ПРО ДОКТОРОВ Несколько лет назад в аварии потеряла все передние зубы. Единственным выходом было протезирование. Выбрала клинику в Москве. Воспользовалась имплантами AB Dental. Хотя их цена была в 3 раза меньше, чем у хваленых Nobel Biocare, пока проблем не замечаю. Вживление было проведено практически безболезненно. Сейчас даже не чувствую, что у меня половина зубов не родные. Показать полностью

Людмила Источник: ПРО ДОКТОРОВ Проблемы с зубами у меня были с детства. Постоянно лечила, но периодически приходилось удалять те, что уже нельзя было восстановить. Это было много лет назад, когда еще не было современных технологий. Поэтому оказалась практически полностью без настоящих зубов. Пришлось протезироваться. Дочка посоветовала воспользоваться установкой протеза за 1 день. Очень переживала, что будет больно. Но, все обошлось. Протез поставили всего через несколько часов после установки имплантов. Людмила. Показать полностью

Ирина Источник: ПРО ДОКТОРОВ Долго пользовалась съемным протезом. Но, решила кардинально поменять свою жизнь. Поэтому обратилась в клинику для проведения установки постоянного протеза. Посоветовали экспресс-методику All-on-4. Уже на втором посещении были вживлены импланты. Через несколько часов установили временный протез. По своему внешнему виду он совершенно не отличается от натуральных зубов. Замена на постоянный должна пройти через несколько месяцев. Очень рекомендую стоматологическую клинику, где мне помогли с моими проблемами. Ирина. Показать полностью

Ольга Источник: ПРО ДОКТОРОВ Клинику мне посоветовал родственник, который уже проходил имплантацию за 1 день. Я долго не решалась, но поняла, что все равно придется прибегать к помощи зубного. После осмотра мне все рассказали и предложили оптимальную технологию протезирования. После сдачи анализов я вновь посетила стоматолога. Он провел все необходимые процедуры и установил импланты. Это было совсем не больно. Через несколько часов установили протез. Большое спасибо, что вернули мне мою комфортную жизнь. Ольга. Показать полностью

+7-985-71XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Долгих три года ходил по различным стоматологическим клиникам.

Консультировали врачи, предлагали разные варианты, от съемного протеза до наращивания кости.

Съемный протез как-то сам не захотел, кость наращивать боюсь.

В итоге узнал про протез на 4 имплантах, для установки которого не нужно никакого наращивания, и держится он на 4 штифтах.

После недолгих раздумий решил рискнуть, и ни разу не пожалел об этом.

Сейчас пользуюсь временным протезом, скоро буду ставить постоянный.

Но даже временный позволяет жить полноценной жизнью.

Спасибо новым технологиям!

Алексей Масленков, 63 года Показать полностью

+7-910-43XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Проблемы с зубами пришли раньше, чем ожидалось.

Когда все варианты спасти верхнюю челюсть не увенчались успехом, я подумала: «Ну протез, так протез!».

Честно говоря, был расчет на временный протез, но после консультации у специалиста клиники ******, я поняла, что технологии не стоят на месте.

И вот теперь, я являюсь счастливой обладательницей протеза All-on-4.

Вещь, скажу я вам, здоровская.

Без преувеличения, лучшее, что могут предложить стоматологи в наше время.

Надежда Кубышкина, 54 года Показать полностью

+7-903-74XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Хочу выразить благодарность специалистам клиники, вернувшим мне молодость.

Это чистая правда, я сейчас именно это ощущаю.

Еще недавно я был почти беззубым старичком, а сейчас прям помолодел, и ощущаю, что стал жить, наконец, нормальной жизнью.

Имплантация All-on-4 – поистине прорывная штуковина!

Всего несколько дней – и новые зубы у меня во рту.

До сих пор не верится в это!

Павел Артамоненко, 61 год Показать полностью

+7-903-23XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ В моем возрасте люди редко сталкиваются с такими проблемами.

Но вот мне не повезло.

После 40 лет потерял практически все зубы на нижней челюсти.

К стоматологу идти не решался – с детства их боюсь «до чертиков»!

Но жить как-то надо дальше, записался на приём в ***клинику***.

Вот же умеют люди успокоить!

Рассказали про метод имплантации «Все на 4».

Показали пару фотографий «до и после».

Я конечно посмеялся, не верил, что такое бывает.

Но после операции был реально удивлён – сам выглядел, как в рекламе!

Зубы ровные, красивые.

Кому показываю, не верят, что это протез.

Выглядит очень реалистично.

От всей души, спасибо специалистам клиники!

Андрей Мамедов, 44 года Показать полностью

+7-906-40XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Понравилось все. Я даже стала выглядеть моложе. Прикус, как в молодости. Обратилась к Владимиру Валерьевичу по рекомендации друзей. Измучилась сомнениями, трудно поверить, что на 3-й день у меня будут зубы. Пообщавшись с доктором по телефону в воскресенье, я уже в среду была в Москве (живу в Волгограде). В 15:00 я уже была в клинике, где меня любезно встретил Владимир Валерьевич и его замечательная команда. После очного осмотра, приступили к операции верхней челюсти (2 "Зигомы" и 4 импланта), через 1 час 15 минут все уже закончилось, действовали настолько профессионально, что я даже не успела побояться. На следующий день была примерка, но мне не очень понравилась центрация зубов, все было сделано, как надо, но мне захотелось, чтобы это было немного по-другому, доктор пошел мне навстречу и каким-то волшебным образом с субботнего вечера до утра воскресенья все было переделано, как мне нравится. Я очень благодарна Владимиру Валерьевичу за чуткое отношение к пациенту и за красивые и функциональные зубки. Профессионал высочайшего уровня! Если у Вас еще остались сомнения, наберите Сойферу, развеет. Показать полностью

+7-903-55XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ От всей души выражаю благодарность Владимиру Валерьевичу за чуткое отношение и добросовестный подход к делу! Полгода назад в одной из клиник Москвы мне установили имплант и повредили нерв в нижнечелюстном канале, и бросили меня на произвол судьбы. Я очень долго мучилась, и пошла на консультацию к Владимиру Валерьевичу. Я много слышала о нем как о хорошем стоматологе–хирурге. Я не ошиблась. Настолько профессионального доктора я не встречала. Очень доброжелательный, открытый, заслуживает самой высокой оценки. Врач с большим опытом и высокой квалификацией. Теперь он мне помогает восстанавливать мое утраченное здоровье Он не оставил меня один на один с моей бедой. А я действительно очень сильно пострадала. Огромная благодарность супер доктору-хирургу имплантологу Сойферу Владимиру Валерьевичу. Показать полностью

+7-916-65XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Я почему раньше улыбаться стеснялась? Потому, что у меня красивых зубов не было или их не было вообще - атрофирование костной ткани. Все потому, что классного доктора - Владимира Сойфера до того не встречала. А теперь я сразу улыбаться начну! Владимир Валерьевич, спасибо вам, что развеяли все мои страхи и панические атаки! Помните, как я пришла к вам с больными зубами и воспаленной десной, дрожащая, как осиновый лист? Шарахающаяся от всех стоматологов... Вы волшебник? Ведь можете даже таких сложных пациентов, как я, расположить с первых секунд, дать уверенность и надежду на быть счастливым человеком, который широко улыбается каждому новому дню! Операция прошла на ура! Быстро, четко, без кошмарной боли, да, пару раз пискнула, но только от страха. :) А потом - все, как по маслу! Огромная благодарность за проведённую очень сложную операцию по установке длинных имплантов в скуловую кость! Итог: теперь я с красивыми зубами во всю челюсть! И если вы, читающие мой отзыв, встретите на улицах Москвы человека, который идет и улыбается до самых ушей, хоть в снег, хоть в дождь, знайте - это же я! :) Я - счастлива! Спасибо за волшебные руки мастера, за терпение, за новую жизнь - с улыбкой! А от улыбки - хмурый день светлей! Ждите меня снова, для дальнейшего улучшения! Спасибо за вашу работу! С уважением, Лилия Владимировна! Показать полностью

+7-916-75XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Благодарю чудесного доктора Сойфера Владимира Валерьевича за отлично сделанную работу. Делала нижнюю и верхнюю челюсти на четырёх и шести имплантах. Все сделано быстро и безболезненно. Чувствуется огромный опыт и профессионализм врача Сойфера Владимира Валерьевича. Очень удобно и красиво. Рекомендую всем! Доктора-стоматолога Сойфера Владимира Валерьевича буду рекомендовать всем своим знакомым, а его работа (мои зубы) - это лучшая рекомендация, так как выглядят они как свои. Показать полностью

+7-968-56XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Я хочу написать про волшебные руки доктора Сойфера Владимира Валерьевича. В середине июля я протезировала зубы, вся верхняя челюсть на четырёх имплантатах, два из них скуловые имплантаты (зигомы). Установка скуловых имплантатов - это сложная операция и требует особой квалификации и большого опыта от имплантолога. Я долго выбирала стоматологии, хотелось как обычно, не дорого и в тоже время качественно…Записалась на прием в несколько разных стоматологий. Но когда я по телефону стала говорить с Владимиром Валерьевичем, я поняла, что это именно тот врач, которого я долго искала… Он так доходчиво в деталях объяснил, как за 3 дня можно сделать красивые зубы. На все мои страхи, и все мои вопросы были даны исчерпывающие ответы. Сойфер не только знает, но и любит своё дело. Очень уважительный и внимательный… Это самый замечательный и опытный хирург-имплантолог, все движения четкие, грамотные, без любых колебаний, без суеты, никаких лишних действий и слов. Раз, два и готово! Во время операции я не почувствовала никакой боли, и я стала думать, что пройдёт заморозка и тогда будет чувствоваться боль. Вы не поверите, я не дождалась никакой боли! Вообще, никакой боли! А ведь мне удалили много зубов на верхней челюсти. Через три дня я уже была не с временными, а с постоянными зубками… Вот какое чудо! Это не сказка, красивые и естественные зубы за 3 дня. Я постоянно смотрю на свои белоснежные зубки и не могу нарадоваться. Моя счастливая улыбка не сходит с моего лица. Я красавица, да и только… :) Я очень довольна, что доверилась этому доктору. Показать полностью

+7-985-25XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Хочу выразить благодарность Сойферу Владимиру. Классный хирург и имплантолог. Доктор совершил чудо. Полностью восстановлены обе челюсти "все на 4". Это у меня третья имплантация. Есть с чем сравнивать. Вся работа проведена в течении 3 дней. Грамотно и практически безболезненно. Огромное спасибо. Моя радостная улыбка - заслуга доктора Сойфера Владимира Валерьевича. Показать полностью

+7-903-71XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Очень внимательный доктор. Профессионал. Верхнюю челюсть установил на 6 имплантов за 3 дня. Всем, требующим ремонта зубов. Рекомендую! Отличный мастер своего дела, кому нужно протезирование. Обращайтесь. С Сойфер Владимиром Валерьевичем у вас все получится. Показать полностью

+7-916-84XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Я обратилась к доктору Сойфер Владимиру Валерьевичу с просьбой поставить импланты на верхнюю челюсть. Я очень боялась этой процедуры. Но когда Владимир Валерьевич приступил к своей работе, я сразу поняла, что это талантливый, хорошо знающий все азы стоматологии, хирургии, имплантации и т.д. Операция была проведена быстро, грамотно, а главное, вообще не больно. Я приготовилась к самому худшему, страдать и плакать, а оказалось, что Владимир Валерьевич уже закончил операцию. Теперь у меня появились белоснежные зубки и прекрасная улыбка, а главное, я теперь смогу все кушать. Хочу выразить огромную благодарность Сойферу Владимиру Валерьевичу за профессионализм, за внимательное и чуткое отношение к своим пациентам. Благодаря таланту этого чудесного доктора теперь в нашей семье не будет проблем с зубами. Здоровья, счастья и всех благ, Владимир Валерьевич. Показать полностью

+7-903-12XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Делал имплантацию 2-х челюстей по технологии All-on-4 у стоматолога-имплантолога Сойфер Владимир Валерьевич. Могу только поблагодарить за отличную работу, за то, что я вновь почувствовал себя полноценным человеком, за то, что теперь вновь могу без стеснения улыбаться и принимать любимую еду. Вообще, в клинике "32 дент" отличный подход к пациентам, чуткое и отзывчивое отношение, короче говоря, спасибо Вам за всё. Всем советую обращаться в данную клинику к врачу Сойфер Владимир Валерьевич. Показать полностью

+7-926-43XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Приветствую, делал верхнюю челюсть на четырех имплантах в начале декабря 2020 года у хирурга Сойфера Владимира Валерьевича. Честно говоря, сначала было очень страшно, поэтому все время откладывал, перезванивал, но все же решился, и, как потом выяснилось, правильно сделал, все мои страхи улетучились в процессе общения и самой операции, за полтора часа белоснежная улыбка без каких-либо проблем. Показать полностью

+7-960-74XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Профессиональный подход, уверенность хирурга при проведении операции, которая передается пациенту, высокое качество и короткое время выполнения операции. В августе 2020 года обратился к хирургу-стоматологу Сойферу Владимиру Валерьевичу по вопросу имплантации и протезирования по технологии "All on 4". В течение всего трех дней врач изменил мою жизнь, я стал счастливым обладателем лучезарной улыбки. Хотелось бы выразить благодарность Владимиру Валерьевичу, его "золотым" рукам, высокому профессионализму. Перед проведением операции доктор смог, что называется, "разогнать из головы" внезапно возникшие страхи. Операция по установлению имплантов на обеих челюстях была проведена безболезненно и быстро, что указывает о большом опыте хирурга-стоматолога. Зубные протезы выполнены и установлены очень качественно. Еще раз выражаю слова благодарности Владимиру Валерьевичу, рекомендую всем, кто находится в поиске хирурга, обратиться именно к этому специалисту. Показать полностью

+7-905-15XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Мои отношения с зубной феей сложились сразу не очень хорошо: генетика, курение, неправильный прикус, советская стоматология. Я сопротивлялась почти до последнего. Сначала коронки из металлокерамики. Потом, ввиду слабости десен, металлопластмасса. Далее -ЗОШ, но под коронками заболели зубы и, как результат - съемный протез вверху вместо коренных, коронки на резцах вверху и нарощенные резцы внизу. Вверху обнажились шейки зубов, корни стали гнить. Пришло время решать. Хотелось есть, жевать, откусывать, улыбаться и не бояться сладкого. Я испробовала почти все, пришло время решать вопрос радикально. Челюсти на присоске и все съемные я отмела. Картины медленно погружающейся на дно, выпавшей во время плаванья челюсти... Или челюсти, выпавшие при смехе и весело скачущие по праздничному столу, мне не понравились. А после того, как моя овчарка искала упавшему дедушке его вылетевшую челюсть, решение поставить нечто крепко прикрученное, окончательно окрепло. Я занялась вопросом и осознала, что "поставим временную, потом постоянную", мне не подходит никак. Так же, как и израильские или южнокорейские импланты. Мне приятней иметь на импланты пожизненную гарантию и высокую приживаемость. Организм у меня один на всю жизнь. Поэтому - Straumann. А еще, чтобы технология "All on 4". Искала долго и вдумчиво. Остановилась на докторе Сойфер Владимире Валерьевиче. Я была просто покорена профессионализмом врача, слаженной работой команды, очень ответственным подходом, внимательным изучением моих данных, открытостью обсуждения процесса, само главное - золотыми руками врача! Я благодарна врачу, поскольку у меня был довольно сложный случай, но работа была выполнена просто идеально: быстро, без боли. Мне аккуратно удалили мои резцы с длиннющими корнями, тут же поставили импланты. После операции мне звонили, интересовались моим самочувствием. Когда на третий день поставили мои новые зубы, я посмотрела на себя в зеркало и расплакалась. Кроме удобства, красоты зубов, я получила неожиданный бонус: ко мне вернулся мой девичий овал лица и мой подбородок. Доктор колдовал над мои протезом. Чтобы соотношение пропорций моего лица новые зубы приблизили к идеалу. Мои зубы прекрасны и функциональны, а еще доктор Сойфер В. В. вернул мне молодость и красоту! Спасибо, уважаемый доктор! Как я рада, что Вас нашла! Прекрасный врач с золотым сердцем, руками! Показать полностью

+7-917-81XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Индивидуальный подход, лечение с применением новейшего оборудования, приятное обхождение, внимательный доктор, все специалисты и младший персонал. Делала имплантацию по протоколу "Все на 4", в итоге через несколько дней уже была с зубами. Очень благодарна своему врачу Владимиру Сойферу. Зубы выглядят идеально! Показать полностью

+7-985-22XXXXX Источник: ПРО ДОКТОРОВ Более года собирался поставить имлантаты по системе "All-on-4" и два скуловых импланта Zygoma, ходил по врачам, консультировался и все не мог решится. И вот на очередную консультацию пошел к доктору Сойферу В. В., предварительно прочитал о нем в интернете, оказалось, офис его недалеко от дома. На приеме врач сказал, что готов сделать операцию, рассказал о своей практике. И 23 сентября 2019 г. установили импланты. Недели две были не очень радостные, да мысли всякие одолевали. Но потом все прошло, начал нормально есть. Сейчас практически стал забывать, что верхняя челюсть у меня не своя. Жаль, что не сделал все гораздо раньше. Показать полностью