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All-on-4: всё о современном методе протезирования зубов

Содержание:

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1. В чем заключаются особенности метода

Метод протезирования All-on-4 или в переводе «все на четырех» - это восстановление зубного ряда в полном объеме как на одной, так и на обеих челюстях, он устанавливается на четырех дентальных имплантах, два импланта устанавливаются во фронтальном отделе костной ткани прямо и рядом друг с другом, а два остальных – в боковом отделе и под углом в 45 градусов (значение может меняться в зависимости от клинического случая). Такое решение дает возможность не применять костную пластику в ротовой полости пациента, также позволяет осуществлять установку имплантов более отдаленных отделах черепа.

Показания к применению «All on four»:
• адентия зубов
• атрофия альвеолярного гребня челюсти.

Все-на-4

1) Вы получаете совершенные ровные зубы всего за один день. Процесс по внедрению самих имплантов может занять в пределах 2-3 часов, непосредственно протез устанавливают чаще всего в этот же день, в некоторых случаях на это потребуется еще пару дней.
2) Изящная, не искусственная улыбка. Новый зубной протез выглядит натурально, как обычные родные зубы, но смотрится более изящно .
3) Технология All-on-4 подходит широкому кругу людей. Воспользоваться таком методом могут даже пожилые люди старше 80 лет, а также люди, у которых диагностировали диабет.
4) Метод изучен и безопасен. Ученые разработали уникальную технологию протезирования, которая не требует костной пластики, риск осложнений после операции близок к нулю, а приживаются импланты в 98% случаев.
5) Моментальный эффект после операции. Сразу же после установки протеза вы сможете его проверить в деле, есть можно практически сразу же после операции.
6) Несъемный протез не вызывает дискомфорта, в отличии от съемных. Он не требует какого-то особого ухода, необходимо всего лишь соблюдать обычную гигиену ротовой полости.

Для оценки возможности проведения имплантации зубов по методу All-on-4 вам необходимо записаться на осмотр к врачу-имплантологу

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2. Преимущества технологии All-on-4

Все-на-4

Выбор оптимальной технологии протезирования сводится к оценке достоинств и недостатков того или иного метода.

Протезирование на 4 имплантах стало востребованным благодаря ряду безусловных преимуществ.

1. В течение суток после операции можно начинать постепенно жевать, а спустя месяц пациент возвращается к привычной жизни.
2. Данный метод является достаточно экономичным, ведь покупается всего 4 импланта, а при использовании других способов необходимо приобретать 8 или более.
3. Импланты от Nobel Biocare приживаются у 99% пациентов.
4. Протез не вызывает рвотного рефлекса, является комфортным и удобным, а также равномерно распределяет нагрузку на челюсть.
5. Пациент быстро привыкает к протезу, а в течение 3 дней после операции возвращается к обычной жизни.
6. Конструкция выглядит красиво и эстетично, её основание выполнено из акрила, а сами коронки изготавливаются из износостойких материалов, это даёт возможность выглядеть зубам максимально естественно.
7. При широкой улыбке край протеза невозможно заметить.
8. Протез не расшатывается со временем, это возможно за счет установки имплантов под углом 45 градусов, что дает стабильность всей конструкции.
9. При проведении операции используют специально разработанные шаблоны, это практически исключает риск неблагоприятных последствий.
10. Импланты компании Nobel имеют пожизненную гарантию, это было достигнуто за счет двадцати лет исследований и испытаний.
11. Имеется возможность корректировки протеза без повреждения имплантов.

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3. Варианты проведения имплантации по протоколу All-on-4

Всего имеется два, первый из них – это метод немедленной нагрузки (All-on-4), второй же наоборот отсроченной, отличаются они следующим:

Первое отличие заключается в объёме челюстной кости. При использовании технологии отсроченной нагрузки необходим значительный объём кости, в противном случае требуется наращивание, а для технологии All-on-4 допускается небольшая атрофия.

Все-на-4
Все-на-4

Второе отличие: виды протезов, которые монтируются после операции. В методе All-on-4 ставятся адаптационные несъёмные протезы сразу во время операции, а вот при отсроченной нагрузке применяются сначала временные, с которыми необходимо ходить примерно полгода, а потом уже устанавливаются постоянные.


Третье отличие: время лечения. Полный цикл при установке протеза по технологии All-on-4 может занимать до 7 дней, а в отсроченной нагрузке может достигать и полтора года, всё зависит от сложности клинического случая.

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4. Этапы имплантации по протоколу All-on-4

Грамотная проработка плана операции – основной критерий качественного и надёжного протезирования зубов на 4 имплантах.
Продолжительность общего процесса зависит от намеченного варианта All-on-4 имплантации зубов, а также от других факторов, определяющих порядок работ на каждом из этапов протезирования.

Основные этапы имплантации на 4 имплантах:

Все-на-4

1. Консультация и осмотр пациента. Специалист осматривает полость рта, определяет клиническую ситуацию пациента, затем в процессе диалога узнает о жалобах, вредных привычках, заболеваниях и принимаемых на данный момент препаратах. В случае, если имеются хронические заболевания, то назначается консультация с профильным специалистом.
2. Диагностика пациента. Производится компьютерная томография, которая позволяет определить структуру челюстной кости, а также выявить скрытые патологии. Затем проводится кондилография, делается она для того, чтобы провести диагностику жевательной системы и дает возможность безошибочно начать изготовление протеза.
3. 3D-моделирование челюсти. С помощью уникального программного обеспечения хирург-имплантолог создает трехмерную модель челюсти пациента, с ее помощью он сможет точно определить положение протеза, благодаря чему удается избежать ошибок при проведении операции.
4. Полная стерилизация полости рта. Перед операцией обязательно проводят полное устранение всех воспалительных процессов, они могут привести к появлению микробов и бактерий, которые вызывают воспаление мягких тканей и последующее не приживание зубного протеза
5. Хирургический этап. Пациенту вкалывают местную анестезию, проводится удаление всех оставшихся зубов (если они имеются). Затем устанавливаются 4 импланта, два параллельно стоящих рядом друг с другом и два располагаются по краям, которые стоят под углом в 45 градусов (значение может меняться в зависимости от ситуации).
6. Ортопедический этап. Устанавливается непосредственно сам несъёмный зубной протез, данная процедура может быть произведена как в день имплантации, так и в течение 72 часов после него, это зависит от конкретных обстоятельств. Лучше всего устанавливать протез на следующий день, поскольку к этому времени дёсна смогут восстановиться после закрепления имплантов.
7. Послеоперационный этап. После операции пациент может уверенно приступать к употреблению пищи, главное, чтобы нагрузка на протез увеличивалась планомерно, не стоит в первую неделю добавлять в рацион цельные орехи, жесткое мясо и другие твердые продукты питания. А есть после операции не то, что можно, а даже нужно, ведь это ускорит процесс заживления.

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5. Типы протезов, которые применяются в методе All-on-4

Метод All-on-4 предполагает установку исключительно несъемных протезов, вид протеза зависит от этапа имплантации, они бывают:

Показания к применению «All on four»:
• Временными или адаптационными – устанавливаются сразу после операции или в течение недели после нее, такой протез изготовлен из металлопластмассы и служит временным решением на 6-12 месяцев. Они используются для лучшей адаптации тканей и формирования правильного прикуса.
• Постоянными – монтируется после того, как импланты полностью прижились (процесс в среднем занимает до 6 месяцев после операции). Протез ставится уже на весь срок службы, он выполнен из более износостойких и дорогих материалов, таких как керамика, керамокомпозит.

Все-на-4

Для оценки возможности проведения имплантации зубов по методу All-on-4 вам необходимо записаться на осмотр к врачу-имплантологу

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6. Цены на протезирование All-on-4

Итоговая стоимость All-on-4 имплантации будет зависеть от выбора временных и постоянных протезов, а также от полного спектра услуг, оказанных пациенту в процессе подготовки к протезированию на 4 имплантах и непосредственно в ходе имплантации.

All-on-4 имплантация – примерные цены

Тип протеза Цена
All-on-4 имплантация зубов (включает вживление All-on-4 имплантов, установку абатментов, изготовление и установку временного адаптационного протеза) 300 000 рублей

Внимание!

На данный момент цены в клиниках начинаются от 100-120 тысяч рублей за установку протеза на одну челюсть, но за такую сумму это будет совсем не та технология, про которую мы вам только что рассказывали. Для понимания всей ситуации стоит упомянуть тот факт, что не все клиники, предлагающие установку на 4 импланта, подразумевают технологию All-on-4, ведь эта система запатентована и разработана компанией Nobel Biocare, а ценообразование зависит от использования оригинальных компонентов и протоколов, или же их более дешевых аналогов.

Протезирование по системе All-on-4 стоит от 250 тысяч рублей за одну челюсть, такая цена формируется за счет качества, продуманности, безопасности и полного исследования оригинальной технологии. Производитель разработал уникальную систему протезирования, где каждое действие выверено и отлажено, даны четкие руководства по каждому шагу установки всей конструкции. Вся эта система была создана за счет многолетних исследований, над которыми трудились множество высококлассных специалистов в области протезирования, благодаря чему на оригинальный протез дается пожизненная гарантия.

За меньшую сумму обычно советуют более дешевые и менее качественные аналоги, в основном произведенные в Израиле. Такие решения служат намного меньше, чем оригинальные, так как у разработавшей их компании не было долгих лет на полное исследование технологии.

Многие клиники предлагают свои пациентам оригинальные импланты Nobel Biocare, но заменяют другие компоненты на аналоги. Такой метод установки протеза может привести к печальным последствиям – вся конструкция придет в негодность спустя пару-тройку лет, а средств вы потратите не значительно меньше, чем при оригинальном протоколе.

Также во многих случаях не используется программное обеспечение от компании Nobel, оно является достаточно дорогим, но без его применения поставить протез качественно и с соблюдением всех протоколов – невозможно.

Если вы уже решились на установку оригинального протеза по технологии All-on-4, то обратитесь в клинику, которая заверит вас о соблюдении всех требований к планированию и проведению операции по стандартам и руководствам компании Nobel. Если же такой клиники не нашлось или же операция для вас будет слишком дорогостоящей, то лучше воспользоваться аналогами, которые мы привели в данной статье.

Все-на-4

Цены на постоянные протезы All-on-4:

Тип протеза Цена
Керамокомпозитный протез (зубы – акрил, покрытый керамокомпозитным напылением на каркасе из сплава никель-хром) 120 000 рублей
Керамокомпозитный протез (зубы – акрил, покрытый керамокомпозитным напылением на каркасе из сплава никель-кобальт) 180 000 рублей
Керамокомпозитный протез (зубы – акрил, покрытый керамокомпозитным напылением на основе титановой балки) 250 000 рублей
Металлокерамический протез (зубы – металлокерамика, на титановом (либо кобальт/хром) каркасе с керамической облицовкой) 300 000 рублей
Диоксид циркониевый протез (зубы – цирконий (либо керамика E-max), на диоксид циркониевом каркасе) 300 000 рублей
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7. Показания и противопоказания к имплантации по системе All-on-4

Все-на-4

Система протезирования All-on-4 является достаточно универсальной, она решает множество проблем, которые возникают у пациентов, но как и у всех других методов, у неё есть конкретные показания к применению, такие как:


1) Полная адентия - зубы полностью отсутствуют.
2) Частичная адентия - нет многих зубов.
3) Невозможность носить съёмный протез – усилен рвотный рефлекс, аллергия на определенные материалы, из которых производят отдельные импланты для каждого зуба.
4) Противопоказания к наращиванию кости.

Противопоказаниями являются: плохая свертываемость крови, сахарный диабет, гайморит, различные соматические патологии, острые инфекции или аутоиммунные заболевания. Для того, чтобы точно определить противопоказания, перед операцией проводится масса анализов и обследований пациента, в редких случаях необходимо разрешение профильного врача.

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8. Альтернативы All-on-4

Обширность случаев применения технологии All-on-4 достаточно высока, но есть те пациенты, которым она в силу различных причин не подходит. Альтернативные технологии лечения, конечно же, есть, например такие::


• Система Pro Arch от швейцарской компании Straumann. Данная технология является единственным официальным аналогом All-on-4, но вовсе не просто копирует её, а имеет свои собственные разработки, клинические рекомендации и уникальный модельный ряд имплантов. Технология Pro Arch позволяет устанавливать не только 4 импланта, а 5 или 6, всё зависит от состояния здоровья пациента. Поэтому её можно считать даже более гибкой системой, чем All-on-4.
• Протезирование Trefoil – технология, разработанная Nobel Biocare, которая используется при полном отсутствии (адентии) зубов на нижней челюсти. Система предполагает установку трех имплантов, на которые опирается несъёмная ортопедическая подушка. Такой метод установки можно рассматривать как более доступный аналог технологий All-on-4 и Pro Arch, так как здесь применяется всего три импланта.
• Имплантация All-on-6 (или всё на шести) – применяется как более надежная альтернатива All-on-4. Такая система используется при полной адентии зубов на верхней или нижней челюсти, здесь также устанавливается несъемный протез, только не на 4, а уже на 6 имплантах, что позволяет ему кратно снизить риск их перегрузки. Такая операция обойдется заметно дороже, нежели All-on-4, но если существует возможность перегрузки имплантов, то лучше воспользоваться именно ей
• Базальная имплантация (или Basal Complex) – является одним из методов, проводимых в один этап, и с применением немедленной нагрузки. Уникальность такого протокола заключается в том, что он используется при сильной атрофии костной ткани, это возможно из-за применения имплантов, которые взаимодействуют с другими отделами и устанавливаются под определенным углом. Базальная имплантация подходит для пациентов полной или частичной адентией, для применения такого метода необходимо отсутствие хотя бы трех зубов.

Все-на-4

Для оценки возможности проведения имплантации зубов по методу All-on-4 вам необходимо записаться на осмотр к врачу-имплантологу

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25 лет опыта в имплантации

+25
лет опыта в имплантации
99.5%
Процент успешных приживлений
1200
Операций All-on-4 в год

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Фото до и после протезирования

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9. Вопросы и ответы

В процессе имплантации пациент находится под местной анестезией, поэтому операция пройдет абсолютно безболезненно.

В данном случае нет какой-то специальной подготовки, от пациента ничего не требуется, существуют лишь отдельные ограничение, которые действуют за 5-6 часов до протезирования.

Протезирование может проводится, если уровень гемоглобина находится на уровне до 6 процентов, если показатель от 6 до 8, то операция возможна только при разработке детального планирования лечения. При уровне выше 8 процентов протезирование не проводится вплоть до снижения показателя.

Для проведения операции нет определенных ограничений по возрасту пациента, существуют лишь ограничения по состоянию здоровья. На практике проводится масса протезирований у людей старше 70 лет.

Срок службы протеза не ограничен никакими временными рамками, при должном уходе он может прослужить более 20 лет. Также стоит упомянуть тот факт, что компания Nobel Biocare предоставляет пожизненную гарантию на свои протезы.

После проведения имплантации пациенту необходимо соблюдать рекомендации врача, они уникальны для каждого отдельного случая. Важно соблюдать гигиену ротовой поверхности: чистить зубы минимум два раза в день, пользоваться различными ополаскивателями, лучше всего приобрести специальный ирригатор, который позволит промывать труднодоступные места.
Сразу после операции необходимо жевать мягкую пищу, это даст возможность не перегрузить импланты и запустить обменные процессы внутри кости.
На второй день может возникнуть отек возле имплантов, это распространенное явление и пугаться этого точно не стоит. Для его снятия нужно приложить прохладный компресс и держать его не более 3-4 минут.
На первое время лучше обезопасить себя от долгого нахождения на улице в холодное время года, если же на улице лето, то обезопасить себя от перегрева на солнце.
Ну, и конечно же, необходимо систематично посещать врача для осмотра полости рта, он должен осуществлять контроль за процессом заживления тканей.

После установки протеза дикция человека действительно меняется, что может приносить существенный дискомфорт в повседневную жизнь человека. Это происходит из-за того, что при потери зубов мышцы челюсти постепенно атрофируются, так как перестают задействоваться, а после установки протеза они опять начинают приходить в норму, но на их полное восстановление требуется время. Организму необходимо привыкнуть к новому протезу, постепенно положение челюсти и языка будет изменяться.
У каждого пациента нормализация речи происходит индивидуально, она может занять от одного дня до пары недель, всё зависит от степени атрофии мышц челюсти.
Для ускорения процесса восстановления ни в коем случае не нужно стесняться разговаривать, проговаривайте как можно больше слов, это существенно ускорит процесс нормализации речи. Если стеснение уж больно сильное, то можно наедине с собой читать вслух книги, особенно эффективны будут скороговорки или же просто проговаривание сложных и длинных слов. Для полного восстановления необходимо не глотать слоги или окончания слов, если вы с этим справитесь, то ваша дикция станет еще лучше, чем прежде.

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10. Гарантии на процедуру All-on-4 имплантации

На протезы All-on-4 компания-производитель Nobel дает пожизненную гарантию, также свою гарантию дает и доктор, который ее проводит. Между пациентом и клиникой заключается договор, в который и заносятся все условия гарантии. Для избежания прекращения гарантии пациент должен выполнять ряд простых условий, таких как: регулярное посещение доктора для осмотра и предотвращения болезней ротовой полости, а также соблюдение рекомендаций по уходу за протезом. Соблюдение перечисленных условий продлит срок эксплуатации всей конструкции зубного протеза.

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Примеры работ All-on-4

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11. Запись на консультацию

Услуга: Предварительная консультация стоматолога

Предмет осмотра: возможность проведения процедуры «имплантация All-on-4».
Продолжительность приема: 30-40 минут
Стоимость приема: бесплатно

Консультация включает:

• Профессиональный осмотр врача-имплантолога.
• Консультацию врача-имплантолога.
• Планирование нескольких вариантов решения проблемы.

Вопросы, на которые врач ответит на консультации:

• Является ли имплантация на 4 имплантах оптимальным вариантом лечения для меня?
• Какова вероятность того, что All-on-4 имплантация мне подойдет?
• Сколько стоит протезирование на 4 имплантах?
• Сколько длится операция по установке имплантов All-on-4?
• Сколько понадобится времени на восстановление жевательных функций после операции?
• В чем заключаются гарантийные обязательства клиники после установки имплантов «Все на 4»?
На эти и другие вопросы вам ответят врачи-имплантологи нашей клиники.
Запишитесь на бесплатную консультацию – сделайте первый шаг навстречу новой жизни с новыми зубами.

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Центр имплантации доктора Сойфера

Телефон:
+7 (495) 235-55-50

Операционная:
г. Москва, Ленинский проспект, д. 68/10.

Адрес:
г. Москва, ул. Удальцова 5 корпус 1

E-mail:
[email protected]

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