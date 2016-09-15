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На данный момент цены в клиниках начинаются от 100-120 тысяч рублей за установку протеза на одну челюсть, но за такую сумму это будет совсем не та технология, про которую мы вам только что рассказывали. Для понимания всей ситуации стоит упомянуть тот факт, что не все клиники, предлагающие установку на 4 импланта, подразумевают технологию All-on-4, ведь эта система запатентована и разработана компанией Nobel Biocare, а ценообразование зависит от использования оригинальных компонентов и протоколов, или же их более дешевых аналогов.

Протезирование по системе All-on-4 стоит от 250 тысяч рублей за одну челюсть, такая цена формируется за счет качества, продуманности, безопасности и полного исследования оригинальной технологии. Производитель разработал уникальную систему протезирования, где каждое действие выверено и отлажено, даны четкие руководства по каждому шагу установки всей конструкции. Вся эта система была создана за счет многолетних исследований, над которыми трудились множество высококлассных специалистов в области протезирования, благодаря чему на оригинальный протез дается пожизненная гарантия.

За меньшую сумму обычно советуют более дешевые и менее качественные аналоги, в основном произведенные в Израиле. Такие решения служат намного меньше, чем оригинальные, так как у разработавшей их компании не было долгих лет на полное исследование технологии.

Многие клиники предлагают свои пациентам оригинальные импланты Nobel Biocare, но заменяют другие компоненты на аналоги. Такой метод установки протеза может привести к печальным последствиям – вся конструкция придет в негодность спустя пару-тройку лет, а средств вы потратите не значительно меньше, чем при оригинальном протоколе.

Также во многих случаях не используется программное обеспечение от компании Nobel, оно является достаточно дорогим, но без его применения поставить протез качественно и с соблюдением всех протоколов – невозможно.

Если вы уже решились на установку оригинального протеза по технологии All-on-4, то обратитесь в клинику, которая заверит вас о соблюдении всех требований к планированию и проведению операции по стандартам и руководствам компании Nobel. Если же такой клиники не нашлось или же операция для вас будет слишком дорогостоящей, то лучше воспользоваться аналогами, которые мы привели в данной статье.