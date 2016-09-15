All-on-4: всё о современном методе протезирования зубов
Содержание:
- В чем заключаются особенности метода
- Преимущества технологии All-on-4
- Варианты проведения имплантации по протоколу All-on-4
- Этапы имплантации по протоколу All-on-4
- Типы протезов, которые применяются в методе All-on-4
- Цены на протезирование All-on-4
- Показания и противопоказания к имплантации по системе All-on-4
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1. В чем заключаются особенности метода
Метод протезирования All-on-4 или в переводе «все на четырех» - это восстановление зубного ряда в полном объеме как на одной, так и на обеих челюстях, он устанавливается на четырех дентальных имплантах, два импланта устанавливаются во фронтальном отделе костной ткани прямо и рядом друг с другом, а два остальных – в боковом отделе и под углом в 45 градусов (значение может меняться в зависимости от клинического случая). Такое решение дает возможность не применять костную пластику в ротовой полости пациента, также позволяет осуществлять установку имплантов более отдаленных отделах черепа.
Показания к применению «All on four»:
• адентия зубов
• атрофия альвеолярного гребня челюсти.
Для оценки возможности проведения имплантации зубов по методу All-on-4 вам необходимо записаться на осмотр к врачу-имплантологу
2. Преимущества технологии All-on-4
Выбор оптимальной технологии протезирования сводится к оценке достоинств и недостатков того или иного метода.
Протезирование на 4 имплантах стало востребованным благодаря ряду безусловных преимуществ.
3. Варианты проведения имплантации по протоколу All-on-4
Всего имеется два, первый из них – это метод немедленной нагрузки (All-on-4), второй же наоборот отсроченной, отличаются они следующим:
Первое отличие заключается в объёме челюстной кости. При использовании технологии отсроченной нагрузки необходим значительный объём кости, в противном случае требуется наращивание, а для технологии All-on-4 допускается небольшая атрофия.
Второе отличие: виды протезов, которые монтируются после операции. В методе All-on-4 ставятся адаптационные несъёмные протезы сразу во время операции, а вот при отсроченной нагрузке применяются сначала временные, с которыми необходимо ходить примерно полгода, а потом уже устанавливаются постоянные.
Третье отличие: время лечения. Полный цикл при установке протеза по технологии All-on-4 может занимать до 7 дней, а в отсроченной нагрузке может достигать и полтора года, всё зависит от сложности клинического случая.