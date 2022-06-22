Зубные импланты Nobel Biocare (Швейцария / США)
Зубные импланты Нобель (Nobel Biocare)
Установка имплантов Nobel Biocare от 43 000 ₽
Что такое импланты Нобель?
Импланты Нобель – это широкая линейка зубных имплантов, которые ещё называют искусственными корнями, выпускаемые компанией Nobel Biocare на протяжении вот уже 40 лет.
С самого начала своего появления компания имела швейцарские корни, однако в 2014 году она объединилась с концерном из США Danaher.
Сейчас швейцарско-американское производство имплантов известно уже во всём мире.
Сейчас импланты Нобель по праву считаются наиболее надёжными и продаваемыми, и входят в список трёх лучших брендов среди всех имплантационных систем.
Особенность таких конструкций в том, что даже спустя 10 лет использования имплантационной системы процент приживления не превышает 98,5%, причём на сегодняшний день этот показатель считается одним из самых лучших.
Сегодня импланты Нобель можно поставить и в Москве – цена такой процедуры рассчитывается под ключ индивидуально для каждого пациента.
Сегодня компания Нобель Биокаре предлагает различные модели имплантов. Одни предназначены для отсроченной нагрузки, а это значит, что после внедрения искусственных корней зубной протез будет установлен только через 4-6 месяцев.
Вторые используются для протезирования с немедленной нагрузкой, когда зубные протезы устанавливаются сразу на импланты.
Для пациентов, которые полностью потеряли зубы, разработаны специальные протоколы имплантации с установкой в последующем условно-съёмных и несъёмных протезов.
Важно помнить, что на все импланты Нобель существует гарантия на всю жизнь, и если проблемы с ними появятся не по вине пациента, то имплант всегда можно абсолютно бесплатно заменить на новый.
Что представляет собой компания Nobel Biocare?
Это старейшая компания, производящая имплантационные системы для всего мира.
Она была основана в далёком 1981 году человеком, который создал первые зубные импланты – его имя Питер Бранемарк.
На сегодняшний день компания, производящая импланты под маркой Нобель, является лидером в области инновационных разработок, которые связаны с дентальной имплантацией.
Именно здесь впервые в мире было решено использовать компьютерные технологии и моделирование на этапе планирования операции.
Также компания уже много лет назад запатентовала протоколы для установки имплантов, которые могут работать и с немедленной, и с отсроченной нагрузкой.
Однако больше всего концерн запомнился имплантологам тем, что только здесь впервые в мире начали применять протоколы, которые идеально подходят для пациентов с челюстями, полностью лишёнными зубов – это All-on-4 и All-on-6.
Сейчас Nobel Biocare имеет 7 предприятий по всему миру, а головной офис концерна находится по-прежнему в Швейцарии.
Здесь выпускается все необходимая продукция, которая помогает стоматологам восстановить зуб от коронки до корня.
Также компания занимается производством уникального современного оборудования, титановых имплантов, ортопедических расходников и других материалов, которые так необходимы врачам в их нелёгкой работе по восстановлению зубного ряда.
Кроме того, компания Нобель Биокаре каждый год организует обучающие курсы и многочисленные семинары, куда приезжают стоматологи и имплантологи со всего мира.
Это не только обеспечивает высочайшее качество продукции, но и помогает врачам научиться работать с современными материалами, технологиями и протоколами.
Какие главные особенности имплантационной системы от Nobel Biocare?
Использование биосовместимых материалов
Импланты Нобель производятся исключительно из титана 4 класса, то есть максимально очищенного от примесей.
Важно знать, что этот материал отличается тем, что обладает прекрасно биологической совместимостью с тканями человека.
Поэтому никаких негативных изменений или влияния на здоровье при его использовании происходить не будет.
При этом чистый титан очень прочный, хорошо приживается в организме человека, способен выдержать даже самые большие нагрузки при пережёвывании пищи.
Сами же зубные протезы, установленные на такие импланты, ничем не будут отличаться от настоящих зубов человека.
Запатентованная технология, используемая для обработки поверхности имплантов
Чтобы кость человека и имплант быстро и без проблем срослись, сам имплант ни в коем случае не должен иметь идеально гладкую поверхность – он должен быть шероховатым.
Для придания импланту шероховатости разные компании используют самые разные способы, однако компания Nobel Biocare для имплантов Нобель применяет свою собственную разработанную технологию.
Готовый титановый искусственный зубной корень погружают в раствор электролитов, после чего на него воздействуют током.
Это приводит к тому, что на абсолютно гладкой поверхности появляются невидимые глазу микропоры, которые и помогают срастись импланту и костной ткани.
Такая технология получила название Ti-Unite.
К тому же сам имплант после такой обработки получает отрицательный заряд, и это помогает быстрее сформироваться необходимому количеству костной ткани вокруг металлического штифта.
Доказано, что импланты Нобель приживаются намного быстрее, чем аналоги других производителей.
Чтобы поставить импланты Нобель в Москве с ценой под ключ, достаточно записаться на приём в нашу клинику.
Защита от подделок
Импланты Нобель – это всегда только оригинальный продукт. Все импланты имеют собственные серийные номера.
Они необходимы для того, чтобы проверить подлинность любого импланта, и сделать это можно, всего лишь связавшись с производителем.
После вскрытия упаковки номер импланта, нанесённый на наклейку, переносится в специальный паспорт изделия.
При этом паспорт остаётся у пациента, и с ним можно получить гарантийное обслуживание импланта и всей конструкции практически в любой стране мира.
Собственная система планирования лечения
Импланты Нобель, поставить которые теперь без труда можно и в Москве по цене под ключ, внедряются в челюсть с помощью специально созданной системы планирования лечения NobelGuide.
Во всех случаях, будь то восстановление только одного зуба или полностью зубного ряда, имплантация планируется исключительно с помощь специально разработанной и запатентованной компьютерной программы.
Для начала пациенту делается КТ верхней и нижней челюсти, после чего на основании полученных данных создаётся виртуальная модель челюсти человека.
На ней врач заранее планирует, как именно будут установлены импланты, абатменты и коронки, а пациент видит только уже готовый вариант.
По этому плану создаётся правильный хирургический шаблон, который уже имеет все отверстия, необходимые для вкручивания титановых искусственных корней.
В этом случае операция проходит быстро, без особых проблем, осложнений и неожиданностей.
Отличная приживаемость имплантов
Импланты Нобель имеют самый низкий процент отторжения, если оценивать долгосрочную перспективу.
Для нижней челюсти эта цифра не превышает 1-2%, а для верхней составляет не более 4%.
Полученная информация является официально заявленной представителями компании.
Хороший эстетический результат
Импланты Нобель Биокаре отличаются тем, что прекрасно прилегают к десне, и становятся новой шейкой восстановленного зуба.
Со временем эти показатели никак не меняются, десна не съезжает, и искусственная основа зубного ряда остаётся совершенно незаметной.
Добиться такого замечательного эффекта помогает большой выбор ортопедических компонентов, имеющихся в каталоге.
Это в первую очередь абатменты разной конструкции и формы, причём кроме имеющихся стандартных вариантов всегда можно изготовить индивидуальные для каждого человека.
Для зоны улыбки рекомендуются к использованию абатменты из циркония.
Они обладают хорошей светопропускающей способностью, благодаря чему даже искусственный зубной ряд ничем не будет отличаться от настоящего.
Пожизненная гарантия
Импланты Нобель после установки имеют пожизненную гарантию, и компания строго следит за соблюдением этого правила.
Поэтому, если имплант повредился или сломался не по вине пациента, он будет немедленно заменён, причём замена будет делаться абсолютно бесплатно.
Когда применяются импланты Нобель?
Импланты Нобель, которые уже сегодня можно поставить в Москве, рассчитав цену под ключ, применяются для разных методов восстановления зубов.
Двухэтапная имплантация. Такой имплант устанавливается, когда зуб был удалён довольно давно.
После установки искусственного титанового корня и его полного приживления, на него надевается зубной протез только через 3-4 месяца.
Причём сначала это будет временный или адаптационный протез, и только затем используется постоянный.
Часто двухэтапная имплантация начинается с костной пластики или синус-лифтинга.
Одномоментная имплантация. Зуб удаляется и устанавливается имплант Нобель всего за один визит к врачу.
В день установки импланта он покрывается искусственной коронкой, которая меняется на постоянную, когда процесс остеоинтеграции будет успешно завершён.
Одноэтапная имплантация с немедленной нагрузкой. Такие способы используются, когда зубы полностью отсутствуют.
Здесь врач может выбрать из трёх различных вариантов - All-on-4, All-on-6 и All-on-3 (Trefoil), когда в челюсть внедряются 4, 6, или 3 импланта, которые тут же нагружаются протезом.
Он может быть изначально несъёмным или же условно-съемным.
При этом делать костную пластику нет никакой необходимости и пациент получает новые зубы буквально за один день.
Виды имплантов Нобель Биокаре
Модели Нобель различаются техническими особенностями: формой, резьбой, соединением.
Каждый тип импланта предназначен для решения конкретных задач (например, есть импланты для установки в собственную или нарощенную кость).
Поэтому решение о том, какой имплант ставить, принимает врач.
На данный момент в каталоге Нобель представлены 7 серий имплантов.
Active
Рекомендуется для установки в среднюю и мягкую кость.
Обеспечивает отличную эстетику десны вокруг шейки импланта.
Подходит для применения в одномоментных протоколах имплантации.
Благодаря хорошей стабильности в кости импланты Нобель Актив могут быть сразу нагружены коронкой (или протезом).
Сама компания считает их своим лучшим продуктом.
Цена на импланты Nobel Active — самая высокая в линейке.
Replace
Серия имплантов корневидной формы.
Импланты Replace имеют небольшой уступ в области шейки, который позволяет сформировать красивый контур десны вокруг зуба, что особенно важно при проведении имплантации в зоне улыбки.
Подходят для немедленной нагрузки.
Branemark
Серия заявлена производителем, как «самая клинически исследованная система имплантов в мире».
Имеет очень широкую линейку абатментов, что позволяет идеально позиционировать протезы на имплантах в сложных случаях.
Parallel CC
Универсальная система имплантации Нобель, которая подходит практически для любых клинических ситуаций.
Применяется в двухэтапных, одномоментных протоколах.
Является отличным выбором для имплантации по методам All-on-4 и All-on-6.
Speedy Groovy
Модель, разработанная специально для имплантации по протоколу All-on-4.
Trefoil
Модель, предназначенная для технологии протезирования беззубых челюстей на трех имплантах (All-on-3).
Устанавливается только в кость нижней челюсти.
Zygoma
Удлиненные импланты, которые устанавливаются в скуловую кость.
Предназначены для пациентов с большой потерей зубов и сильной атрофией кости на верхней челюсти.
Позволяют избежать проведения костной пластики.
Применяются в протоколах All-on-4 и All-on-6.
Недостатки имплантов Нобель и альтернативные способы
- Высокая цена.
- Отсутствие вариантов лечения для пациентов при сложных клинических случаях и противопоказаниях.
Если по каким-то причинам пациенту не подходят импланты этой компании, то он всегда может воспользоваться современными альтернативными методами протезирования – это проверенная временем базальная имплантация и современная методика быстрого восстановления зубов в случае полной адентии ReSmile.
Сколько стоит проведение имплантации Нобель
Цена имплантов Нобель в Москве зависит от многих факторов.
Это связано со сложностью клинического случая, методики установки и количества имплантов, которые требуются для восстановления зубного ряда.
В целом стоимость таких имплантов начинается от 60 тысяч рублей.
В эту стоимость входит:
- обезболивание при проведении процедуры;
- работа хирурга-имплантолога;
- один имплант и формирователь десны;
- осмотры пациента в первый год после проведения операции.
Стоимость протеза и протезирования рассчитывается отдельно.
|Название вида имплантации
|Стоимость
|Установка классического имплантата Nobel (Швеция, Nobel Biocare)
|От 60 000 рублей
|Установка классического имплантата Nobel (Швеция, Nobel Biocare) с адаптационной коронкой
|От 85 000 рублей
|Комплекс на 1 челюсть на 4-х имплантатах Nobel (Швеция, Nobel Biocare) с несъемным протезом ALL ON 4
|От 525 000 рублей
Отзывы наших пациентов
Консультировали врачи, предлагали разные варианты, от съемного протеза до наращивания кости.
Съемный протез как-то сам не захотел, кость наращивать боюсь.
В итоге узнал про протез на 4 имплантах, для установки которого не нужно никакого наращивания, и держится он на 4 штифтах.
После недолгих раздумий решил рискнуть, и ни разу не пожалел об этом.
Сейчас пользуюсь временным протезом, скоро буду ставить постоянный.
Но даже временный позволяет жить полноценной жизнью.
Спасибо новым технологиям!
Алексей Масленков, 63 года
Когда все варианты спасти верхнюю челюсть не увенчались успехом, я подумала: «Ну протез, так протез!».
Честно говоря, был расчет на временный протез, но после консультации у специалиста клиники ******, я поняла, что технологии не стоят на месте.
И вот теперь, я являюсь счастливой обладательницей протеза All-on-4.
Вещь, скажу я вам, здоровская.
Без преувеличения, лучшее, что могут предложить стоматологи в наше время.
Надежда Кубышкина, 54 года
Это чистая правда, я сейчас именно это ощущаю.
Еще недавно я был почти беззубым старичком, а сейчас прям помолодел, и ощущаю, что стал жить, наконец, нормальной жизнью.
Имплантация All-on-4 – поистине прорывная штуковина!
Всего несколько дней – и новые зубы у меня во рту.
До сих пор не верится в это!
Павел Артамоненко, 61 год
Но вот мне не повезло.
После 40 лет потерял практически все зубы на нижней челюсти.
К стоматологу идти не решался – с детства их боюсь «до чертиков»!
Но жить как-то надо дальше, записался на приём в ***клинику***.
Вот же умеют люди успокоить!
Рассказали про метод имплантации «Все на 4».
Показали пару фотографий «до и после».
Я конечно посмеялся, не верил, что такое бывает.
Но после операции был реально удивлён – сам выглядел, как в рекламе!
Зубы ровные, красивые.
Кому показываю, не верят, что это протез.
Выглядит очень реалистично.
От всей души, спасибо специалистам клиники!
Андрей Мамедов, 44 года
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